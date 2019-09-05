Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых

Запуск льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке одобрил российский президент Владимир Путин. Процент по кредиту составит всего 2% годовых.

По словам главы государства, в дальневосточном регионе необходимо повысить объемы жилищного строительства, при которых жилье будет максимально доступно. Именно на это направлена новая программа, заявил президент на Восточном экономическом форуме.

У Путина есть ожидания и по "нельготной ипотеке". На встрече с главой ВТБ Андреем Костиным он подчеркнул, что надеется на снижение до конца года ставок по ней.

Ранее Костин отметил, что средняя ставка по ипотеке в Российской Федерации может опуститься до отметки в 8% буквально в ближайшие несколько лет, а уже к началу 2020 года можно ожидать 9%-й планки.