Больше половины (65%) российских компаний готовы трудоустроить выпускников вузов без опыта работы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами сервиса Superjob.
Каждый восьмой работодатель готов взять без опыта работы инженеров. В 9% компаний берут без опыта работы на должности менеджера по продажам или специалиста по работе с клиентами, еще 6% работодателей охотно предоставляют места специалистам в области IT или учителям.
Порядка 5% согласны трудоустроить выпускников на любые начальные позиции, 4% берут без опыта операторов call-центра и администраторов, 2% работодателей готовы взять без опыта бухгалтеров, фармацевтов, водителей и экономистов.
Достаточно легко найти работу будет соискателям на должность менеджера по персоналу, страхового агента, интервьюера, стилиста, маркетолога, журналиста, инструктора и РR-менеджера, уточняет "Российская газета".
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