"Ростелеком" заявил о внедрении оплаты с помощью биометрии

Компания "Ростелеком" в скором времени представит новую услугу по оплате товаров и услуг с помощью биометрии.

Как уточняет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании, демонстрация покупки с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после этого разработка выйдет на рынок. Прототип будет работать совместно с банком "Русский стандарт", отмечает издание.

Пользователь должен привязать к свой карте биометрические данные в приложении "Ростелекома" или банка, оказывающего эту услугу, чтобы расплачиваться без пин-кода за покупки, стоимостью до 1000 рублей.