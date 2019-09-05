Компания "Ростелеком" в скором времени представит новую услугу по оплате товаров и услуг с помощью биометрии.
Как уточняет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании, демонстрация покупки с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после этого разработка выйдет на рынок. Прототип будет работать совместно с банком "Русский стандарт", отмечает издание.
Пользователь должен привязать к свой карте биометрические данные в приложении "Ростелекома" или банка, оказывающего эту услугу, чтобы расплачиваться без пин-кода за покупки, стоимостью до 1000 рублей.
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