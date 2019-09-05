Трамп раскритиковал Европу за слишком "протекционистскую политику"

Торгово-экономические отношения США и Европы могут столкнуться с теми же проблемами, которые сейчас испытывает Китай. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

"Европа среди тех, кто вечно проводит самую протекционистскую политику. Они у себя сидят, и говорят, хм, мы следующие? Может быть и так!", - написал он на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, американская сторона должна изменить существующие правила торговли, поскольку "США не могут защищать весь мир и платить за это".

"У нас не должно быть системы, когда мы ведем свою экономическую деятельность во благо другим странам, которые уже давно обложили нас большими пошлинами. Не надо скрывать реальность. США являются объектом тарифного терроризма уже 50 лет", -добавил он.

При этом глава государства подчеркнул, что достижение соглашения между США и Китаем по торговым разногласиям отвечает китайским интересам.