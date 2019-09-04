Цена на хлеб и хлебобулочные изделия за год в среднем выросла на 5-7%.
Об этом сообщил глава Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Он отмечает, что рост этот привычный и стабильный — наблюдается такое повышение цен буквально каждый год.
Специалист отмечает, что рост, вполне возможно, продолжится. Кацнельсон поясняет, что о причинах роста цена на хлеб и хлебобулочные изделия нужно спрашивать представителей крупной розничной торговли, а не у скромных пекарен или кондитерских.
Производство же, отмечает Кацнельсон, сократилось — так, с января по июль текущего года в России стали производить хлеба на 2,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом года минувшего.
Ранее посольство Российской Федерации в Северной Корее сообщало, что жители КНДР без ума от российского хлеба.
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