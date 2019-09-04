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Глава ВТБ прогнозирует снижение средней ставки по ипотеке в 2020 году

Экономика print

Средняя ставка по ипотеке в Российской Федерации может опуститься до отметки в 8% буквально в ближайшие несколько лет.

Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал глава банка ВТБ Андрей Костин.

Специалист отметил, что это, по его мнению, "вполне реально".

Также Андрей Костин отметил, что уже к началу следующего года якобы имеет смысл ждать снижения ипотечных ставок до 9%.

Напомним, что действующий президент Российской Федерации в феврале текущего года поручил властям принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже.

Ранее сообщалось, что жителю Крыма с зарплатой в 9 тысяч рублей понадобится тысяча лет на выплату кредита.

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Темы втб банк путин деньги кредит власть ипотека экономика
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