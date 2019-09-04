Средняя ставка по ипотеке в Российской Федерации может опуститься до отметки в 8% буквально в ближайшие несколько лет.
Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал глава банка ВТБ Андрей Костин.
Специалист отметил, что это, по его мнению, "вполне реально".
Также Андрей Костин отметил, что уже к началу следующего года якобы имеет смысл ждать снижения ипотечных ставок до 9%.
Напомним, что действующий президент Российской Федерации в феврале текущего года поручил властям принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже.
Ранее сообщалось, что жителю Крыма с зарплатой в 9 тысяч рублей понадобится тысяча лет на выплату кредита.
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