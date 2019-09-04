Не только граждане, но и банки должны нести ответственность за "закредитованность" населения, заявил глава vинэкономразвития Максим Орешкин.
По его словам, виноваты банки, неверно оценивающие финансовые возможности людей и подталкивающие приобретать то, что им не по карману. Орешкин отметил, что надо объяснять причины отказов в займах и повышать осведомленность в финансовом деле, чтобы "неподходящий" получатель кредита не шел в другое место в надежде получить его там.
Также министр напомнил, что его ведомство готовит ряд мер по поддержке "закредитованных". В частности, оно намерено снизить в 20 раз порог банкротства физических лиц — от 200 до 10 тысяч рублей. Это войдет в процедуру упрощенного банкротства.
Ранее Центробанк сообщал, что за первое полугодие 2019 года коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам у населения России вырос с 8,3 до 8,8%, что говорит о повышении тяжести кредитной нагрузки.
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