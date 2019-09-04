На Украине опасаются, что США не покроют дефицит газа в республике

Украина будет закупать сжиженный природный газ у Соединенных Штатов Америки, а поставляться на территорию постсоветской республики он будет через Польшу.

Об этом напоминает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ, сообщает издание "Факты".

Но объема американского газа, считает специалист, не хватит на то, чтобы покрыть дефицит газа на Украине. Недостаток ресурсов, предупреждает Кущ, может привести к массовым отключениям электричества в постсоветской республике уже следующей зимой.

Альтернативные каналы поставки, несмотря на критичность ситуации, на данный момент все еще находятся в стадии разработки, посетовал финансовый аналитик.

Напомним, что о заключении договора о поставках газа между США, Украиной и Польшей стало известно 31 августа текущего года. Вашингтон, отметим, заявил тогда, что закупка газа у Соединенных Штатов Америки избавит Украину от зависимости от Российской Федерации.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон же намерен просить у Москвы скидок на российский газ.

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