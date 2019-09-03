Orlen намерен снизить количество закупаемой в Российской Федерации нефти.
Об этом в ходе международного экономического форума в городе Крынице-Здруй заявил глава польского топливного концерна Збигнев Лещиньский.
На сегодняшний день, отметил специалист, порядка 40% нефти концерн получает из альтернативных направлений — Соединенных Штатов Америки, Саудовской Аравии, Нигерии и Анголы.
Компания движется в направлении обеспечения независимости от нефти с "восточного направления", резюмировал Збигнев Лещиньский.
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