Польша снизит объемы закупаемой в РФ нефти и увеличит торговлю с США

Orlen намерен снизить количество закупаемой в Российской Федерации нефти.

Об этом в ходе международного экономического форума в городе Крынице-Здруй заявил глава польского топливного концерна Збигнев Лещиньский.

На сегодняшний день, отметил специалист, порядка 40% нефти концерн получает из альтернативных направлений — Соединенных Штатов Америки, Саудовской Аравии, Нигерии и Анголы.

Компания движется в направлении обеспечения независимости от нефти с "восточного направления", резюмировал Збигнев Лещиньский.