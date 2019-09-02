В восьми регионах выявили африканскую чуму свиней

В России в августе африканская чума свиней регистрировалась в восьми регионах.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, зараженных диких кабанов обнаружили в Тверской, Нижегородской, Новгородской областях. В Приморье и Курской области АЧС выявлена в дикой природе и среди домашних свиней. В Амурской, Калининградской и Волгоградской областях - только у домашних.

Всего было обнаружено 26 очагов АЧС. Месяцем ранее вирус регистрировался в 6 регионах и в основном в дикой природе.

В последнем месяце лета наиболее неблагополучной по АЧС страной была Румыния - там зарегистрировано более 750 очагов заболевания. Фиксировали их также в Лаосе, Польше, Болгарии, на Украине.

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