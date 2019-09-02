Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов. В ведомстве считают, что сообщения о возможном росте стоимости авиабилетов на 10% к концу года являются "шантажом пассажиров".
"Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют. ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты", - отмечается в сообщении.
В ведомстве также добавили, что деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта будет изучена на предмет сговора. "Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров", - заключили в ФАС.
Напомним, зимой ведомство уже проверяло информацию о росте цен на авиабилеты в России. Тогда выяснилось, что за первые месяцы 2019 года рост цен не превышал 5%. Основными причинами роста стало увеличение топливного сбора и сокращение предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям.
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