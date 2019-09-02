ЦБ: коэффициент обслуживания долга приблизился к кризисным значениям

За первое полугодие 2019 года коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам у населения России вырос с 8,3 до 8,8%. Текущий показатель приблизился к пиковым значениям кризисного 2014 года, тогда он достигал 9,3%.

Как уточняет Банк России, чем выше проценты коэффициента, тем сложнее гражданам страны терпеть кредитную нагрузку. Необеспеченные потребительские кредиты вносят основной вклад в увеличение долговой нагрузки. За шесть месяцев текущего года она выросла с 9,9 до 10,4%. При этом в ЦБ подчеркивают, что это пониженный показатель, который учитывает также и не имеющих кредитов граждан.

Финансовый регулятор обещает использовать надбавки к коэффициентам риска, чтобы ограничить "риски, связанные с увеличением долговой нагрузки населения".

Напомним, Центробанк не первый раз выражает опасение по поводу роста кредитной нагрузки граждан России. С октября будет введена новая шкала надбавок по коэффициентам риска, которая заставит банки сократить выдачу займов. Последнее повышение надбавок вступило в силу в апреле, однако рост кредитования так и не замедлился.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в российской экономике отрицательно влияют на показатель реальных доходов населения. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

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