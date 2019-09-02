НАПКА: жители России накопили около 14 млн "плохих" долгов

Сейчас за россиянами числится около 14 миллионов "плохих" долгов, которые были просрочены на срок более 90 дней. С начала 2019 года объем таких задолженностей увеличился на 12%. Такую информацию предоставил глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

По словам Мехтиева, объем "плохих" долгов увеличивается с каждым годом. Например, еще три года назад сумма кредитов, которые были просрочены более 90 дней, не превышала 10 миллионов рублей. По мнению главы НАПКА, это связано с реальным падением доходов жителей РФ.