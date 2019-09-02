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Источник Правда.Ру

В России изменили концепцию прогноза развития экономики страны

Экономика print

Министерство экономического развития изменило методику составления прогноза социально-экономического развития России. 

Как указывает агентство РБК, в ведомстве решили уменьшить количество сценариев, при которых подсчитываются основные макроэкономические показатели. Теперь вместо базового, целевого и консервативного остались только базовый и консервативный. 

Изменения в документе произошли еще в минувшем году, после выхода майского указа президента Владимира Путина. Последний раз прогноз в трех сценариях составлялся на 2018-2020 годы. Осенью 2018 года ведомство выпустило новый прогноз, который включал в себя только два возможных сценария. 

Как пояснил банковской аналитик Кирилл Тремасов, раньше прогноз развития национальной экономики носил технический характер и представлял собой независимую оценку сотрудников министерства. Теперь документ отражает желаемое видение экономики России. 

"Основное изменение, произошедшее с макропрогнозом в последние пару лет, - он приобрел целевой характер. Иными словами, прогноз сейчас отражает желаемое видение экономики", - пояснил он. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 20 российских регионов оказались в кредитном антирейтинге, поскольку в этих регионах показатель просрочки кредитов выше, чем в среднем по стране. Среди лидеров антирейтинга - Ингушетия, Северная Осетия и Карачево-Черкесии.

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Темы развитие методика концепция экономика минэкономразвития
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