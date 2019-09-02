Авиаперевозчики предупредили россиян о подорожании билетов

Российские авиакомпании в первом квартале 2019 года потеряли 45 миллиардов рублей, что на 32% больше, чем убытки авиаперевозчиков в прошлые годы. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров.

По словам Шокурова, то, что первый квартал стал убыточным для авиакомпаний - это обычная ситуация. Авиаперевозчики испытывают убытки еще в четвертом квартале, а второй и третий должны показывать прибыль. Однако, в текущем году авиакомпании не смогли получить прибыль во втором и третьем квартале.

В связи с этим, стоимость авиабилетов по итогам года может повыситься на 10%.