Депутат Госдумы Сергей Катасонов (ЛДПР) предложил отменить транспортный налог. Об этом он заявил, комментируя предложение Счетной палаты о корректировке способа исчисления этого вида налога.
По его словам, транспортный налог должен был быть отменен около семи лет назад. "Ту сумму, которую необходимо получать, в виде акциза закладывать в бензин, - сказал парламентарий агентству "Москва". - То есть принцип такой: машина ездит, если используются дороги, с точки зрения их эксплуатации это все через бензин закрывается".
Ранее Счетная палата предложила внести изменения в Налоговый кодекс в части корректировки параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов к автомобилям в зависимости от их мощности и иных неотъемлемых характеристик, а не от стоимости транспортных средств.
Сейчас при сборе транспортного налога применяется повышающий коэффициент для машин дороже 3 млн руб.
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