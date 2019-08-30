Силуанов посоветовал предупреждать бизнесменов за первые нарушения

Министр финансов и первый вице-премьер России Антон Силуанов предложил отказаться от практики штрафов для предпринимателей за нарушения, которые они совершают впервые.

По словам министра, на первый раз следует ограничиваться предупреждением, при условии, что бизнесмен быстро устранит все замечания.

"Здесь нужно использовать принцип предупреждения: первый раз вышел контрольный орган, нашел нарушение , если это нарушение устранено - можно ограничиться предупреждением, и не взимать какие-то штрафы", - сказал Силуанов.

В настоящее время многие российские предприниматели получают максимальные штрафы за нарушения, которые не влекут никакого ущерба государству. "У нас на самом деле такая ситуация складывается, что где-то штрафы минимальны, еще старые советские уровни - по 50-100 рублей, а где-то 300 тысяч - миллион рублей. Надо найти золотую середину", - подчеркнул министр.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рост числа выданных банками потребительских кредитов в России не является показателем отсутствия денег у населения. Такое мнение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал Антон Силуанов.

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