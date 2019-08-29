В ФАС считают, что развитие конкуренции невозможно при госкорпорациях

Развитие конкуренции в российской экономике потребует уничтожения госкорпораций, полагает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

По его словам, они должны отказаться от имеющегося статуса и связанных с ним привилегий и перейти в иные организационно-правовые формы, в частности, стать акционерными обществами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что устанавливать на всех продаваемых в России гаджетах программное обеспечение российских производителей обязывает выпускающие их компании законопроект, подготовленный ФАС.