Развитие конкуренции в российской экономике потребует уничтожения госкорпораций, полагает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
По его словам, они должны отказаться от имеющегося статуса и связанных с ним привилегий и перейти в иные организационно-правовые формы, в частности, стать акционерными обществами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что устанавливать на всех продаваемых в России гаджетах программное обеспечение российских производителей обязывает выпускающие их компании законопроект, подготовленный ФАС.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Заражены также бананы из Бразилии, Колумбии, Перу и Доминиканской республики.