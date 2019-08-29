Российские банки все чаще сталкиваются с оттоком средств граждан

Больше половины российских банков (53%) столкнулись с чистым оттоком денег населения. Этот показатель растет последние несколько лет, однако в текущем году он впервые превысил показатель 50%. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства "Эксперт РА".

Как уточняет агентство РБК, дефицит привлеченных денежных средств повышает риск банковских дефолтов. Финансовые аналитики предсказывают ускорение отзывов лицензий в ближайшие полгода.

"Группы кредиторов, ресурсы которых оказывают наиболее существенное влияние на динамику по сектору, давно перевели счета в крупнейшие банки", - объяснил управляющий директор по валидации Юрий Беликов.

По его словам, небольшим банкам сложнее привлекать клиентов. За пределами десятку ведущих банков, темпы прироста средств населения за последний год замедлились до 2,1% против 12,4% в 2018 году. Четыре года назад этот показатель достигал 25,6%.