В России официально трудоустроены только 40% предпенсионеров

Меньше половины (40%) из десяти миллионов россиян предпенсионного возраста трудоустроены официально. Данные о численности трудящихся граждан приведены в письме Пенсионного фонда России (ПФР) в Роструд.

Как уточняют "Известия", на 1 января 2019 года в стране проживало 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста, всего - 10,1 млн человек. Официально трудоустроены из общего числа граждан только 40%. Среди женщин эта доля несколько ниже (38%), чем среди мужчин (43%).

По мнению опрошенных изданием экспертов, уровень безработицы среди предпенсионеров является экстремально высоким. Это связано с нежеланием многих работодателей принимать на работу сотрудников пожилого возраста, а также с распространенностью неофициальных трудовых отношений.