Forbes в пятый раз внес Гуцериевых в рейтинг самых богатых семей РФ

Семья Гуцериевых вновь заняла первое место в рейтинге самых богатых российских семей по версии журнала Forbes. При этом за год состояние основателя группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и его близких сократилось на 320 млн долларов. Теперь оно составляет около 5,65 млрд долларов.

Второе место в списке Forbes заняла семья Ротенбергов с активами в 5,18 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров семья Шаймиевых. Сыновья первого президента Татарстана сохранили статус самых богатых жителей региона, а также значительно увеличили свои капиталы. За год их состояние выросло на 320 миллионов долларов - до 2,8 млрд долларов.

Также в десятку самых богатых российских семей вошли: Гапонцевы (2 миллиарда долларов), Евтушенковы (1,94 миллиарда долларов), Рахимкуловы (1,89 миллиарда долларов), Линники (1,6 миллиарда долларов), Саркисовы (1,6 миллиарда долларов), Бажаевы (1,51 миллиарда долларов) и Михайловы (1,16 миллиарда долларов).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ежегодный рейтинг самых состоятельных людей планеты журнала Forbes вошли восемь российских граждан. Текущая версия рейтинга опубликована 5 марта.

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