Семья Гуцериевых вновь заняла первое место в рейтинге самых богатых российских семей по версии журнала Forbes. При этом за год состояние основателя группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и его близких сократилось на 320 млн долларов. Теперь оно составляет около 5,65 млрд долларов.
Второе место в списке Forbes заняла семья Ротенбергов с активами в 5,18 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров семья Шаймиевых. Сыновья первого президента Татарстана сохранили статус самых богатых жителей региона, а также значительно увеличили свои капиталы. За год их состояние выросло на 320 миллионов долларов - до 2,8 млрд долларов.
Также в десятку самых богатых российских семей вошли: Гапонцевы (2 миллиарда долларов), Евтушенковы (1,94 миллиарда долларов), Рахимкуловы (1,89 миллиарда долларов), Линники (1,6 миллиарда долларов), Саркисовы (1,6 миллиарда долларов), Бажаевы (1,51 миллиарда долларов) и Михайловы (1,16 миллиарда долларов).
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ежегодный рейтинг самых состоятельных людей планеты журнала Forbes вошли восемь российских граждан. Текущая версия рейтинга опубликована 5 марта.
Читайте также: Кого называл Forbes самым богатыми россиянами в 2016 году
Forbes: Россия в рейтинге лучших стран для бизнеса на 55 месте
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.