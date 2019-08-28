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"АвтоВАЗ" сократит производство автомобилей в Тольятти

Экономика print

Компания "АвтоВАЗ" с начала сентября планирует на неопределенный срок снизить скорость некоторых линий конвейера на заводе в Тольятти из-за ожидания снижения спроса на автомобильном рынке. 

Как уточняет издание "Ведомости" со ссылкой на собственный источник в топ-менеджменте компании, такая мера затронет линии, где собирают модели на общей платформе альянса Renault-Nissan - B0 и внедорожники 4x4. При этом число смен и длительность рабочей недели останутся прежними. Не планируется и сокращения персонала завода, пояснил источник. 

Напомним, продажи Lada в июле 2019 года составили почти 29,5 тыс. автомобилей, это на 0,3% больше, чем за аналогичный показатель минувшего года.  Доля автомобилей Lada на российском рынке по итогам семи месяцев составила около 21%, подсчитали в компании. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рост цен на российском авторынке приведет к тому, что в скором времени в стране не останется новых автомобилей дешевле миллиона рублей. До одного миллиона рублей подорожали бюджетные модели Lada Vesta и Hyundai Solaris, что является важной психологической отметкой. 

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Темы lada автоваз тольятти автомобили производство
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