"АвтоВАЗ" сократит производство автомобилей в Тольятти

Компания "АвтоВАЗ" с начала сентября планирует на неопределенный срок снизить скорость некоторых линий конвейера на заводе в Тольятти из-за ожидания снижения спроса на автомобильном рынке.

Как уточняет издание "Ведомости" со ссылкой на собственный источник в топ-менеджменте компании, такая мера затронет линии, где собирают модели на общей платформе альянса Renault-Nissan - B0 и внедорожники 4x4. При этом число смен и длительность рабочей недели останутся прежними. Не планируется и сокращения персонала завода, пояснил источник.

Напомним, продажи Lada в июле 2019 года составили почти 29,5 тыс. автомобилей, это на 0,3% больше, чем за аналогичный показатель минувшего года. Доля автомобилей Lada на российском рынке по итогам семи месяцев составила около 21%, подсчитали в компании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рост цен на российском авторынке приведет к тому, что в скором времени в стране не останется новых автомобилей дешевле миллиона рублей. До одного миллиона рублей подорожали бюджетные модели Lada Vesta и Hyundai Solaris, что является важной психологической отметкой.

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