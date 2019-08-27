World Skills: 34 млн россиян оказались в "квалификационной яме"

Международная консалтинговая компания World Skills при содействии BCG и "Росатома" провели исследование о ситуации на российском рынке труда. В опубликованном докладе по итогам исследования утверждается, что около 34 миллионов жителей России оказались в так называемой "квалификационной яме".

Эксперты компании пояснили, что этот термин означает недостаточную или избыточную компетенцию для выполняемой работы. Примечательно, что в Северной Америке под этот термин попали 87,6 миллионов человек. Заложниками "квалификационной ямы" в Южной Америке стали 58,6 миллионов человек.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев пояснил, что современный рынок труда меняется ежесекундно. По его словам, к этому приводит технический прогресс, развитие искусственного интеллекта, робототехники и "интернета вещей". Сотрудники компании World Skills отмечают, что проблема "кадровой ямы" — глобальное явление.

Исследования показывают, что около 23% всех жителей планеты выполняют работу, которая не соответствует их навыкам. В пересчете на конкретные цифры — это почти 1,3 миллиарда человек. Примечательно, что 45% работодателей мира также знают о проблеме "кадровой ямы" и жалуются на то, что испытывают проблемы при поиске новых специалистов.

Впервые проблему "квалификационной ямы" подняли в начале 1990-х. Однако долго время в России ее связывали с переходным периодом в системе профессионального образования.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Россию надвигается кадровый голод. К 2025 году РФ столкнется с кадровым голодом из-за неблагоприятной демографической ситуации. Дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда существует уже сейчас, и конкуренция за квалифицированные кадры будет только усиливаться. Для восполнения трудовых ресурсов придется привлекать мигрантов, считают эксперты бизнес-холдинга АНКОР.

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