Сделать возможным прием наличных через систему быстрых платежей намерен Центробанк, пишет "Коммерсант".
Над пилотным проектом уже работает система приема платежей Qiwi, не озвучивая подробностей. В самом ЦБ подтвердили то, что вопрос находится на обсуждении. То же самое отмечает оператор самой системы — Национальная система платежных карт, не уточняя механику и сроки операции. В Qiwi также отметили, что любое упрощение платежей полезно как пользователям, так и банкам.
Таким образом, сама механика пока неясна. Реализовать идею возможно как с помощью терминалов, так и в розницу у банковских платежных агентов. Однако ВТБ считает такую опцию малополезной, поскольку доля оборота наличных ощутимо снизилась. Составляет она около 60%, Центробанк же намерен за четыре года довести ее до 80%.
Фото: fotodom.ru
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