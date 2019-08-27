ЦБ работает над приемом наличных через систему быстрых платежей

Сделать возможным прием наличных через систему быстрых платежей намерен Центробанк, пишет "Коммерсант".

Над пилотным проектом уже работает система приема платежей Qiwi, не озвучивая подробностей. В самом ЦБ подтвердили то, что вопрос находится на обсуждении. То же самое отмечает оператор самой системы — Национальная система платежных карт, не уточняя механику и сроки операции. В Qiwi также отметили, что любое упрощение платежей полезно как пользователям, так и банкам.

Таким образом, сама механика пока неясна. Реализовать идею возможно как с помощью терминалов, так и в розницу у банковских платежных агентов. Однако ВТБ считает такую опцию малополезной, поскольку доля оборота наличных ощутимо снизилась. Составляет она около 60%, Центробанк же намерен за четыре года довести ее до 80%.

Фото: fotodom.ru