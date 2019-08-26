Владимир Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов россиян даже при том, что инфляция приближается к целевому показателю, сообщает "Интерфакс".
Свое беспокойство президент России озвучил на совещании по экономическим вопросам. Он также призвал сделать рост экономики более динамичным и устойчивым.
По данным Росстата, за три первых месяца текущего года численность населения с доходами на уровне бедности выросла на полмиллиона человек по сравнению с прошлым кварталом 2018 года. Ведомство связало это с "опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен".
Ранее Центробанк сообщил, что реальная заработная плата в России в третьем квартале 2019 года вырастет на 3-3,5% в годовом выражении.
Фото: fotodom.ru
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