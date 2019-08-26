Министерство сельского хозяйства России намерено изымать участки земли сельскохозяйственного назначения, которые находятся в собственности предпринимателей, однако не используются ими.
Как сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники в ведомстве, подобный механизм позволит сократить срок вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель, которые за долгие годы неиспользования заросли деревьями и кустарниками.
Перечень критериев по определению неиспользуемой земли должно установить правительство, уточняют в ведомстве. Бывшему владельцу земельного участка будет выплачена сумма, полученная от продажи изъятой на торгах земли. Инициатива не затрагивает дачников.
При этом стоимость участка может оказаться значительно ниже рыночной. Если для использования земли необходимо очистить участок, то его цена может снизиться до 85% от изначальной. Если земля не была продана на повторных открытых торгах, то фермер, который владеет соседним участком, может купить ее со скидкой в 10%.
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