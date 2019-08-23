Орешкин: инфляция в России приблизится к 3% в начале 2020 года

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин считает, что инфляция в России в первом квартале будущего года приблизится к 3%, а по итогам 2019 года "точно буден не ниже 4%".

По его словам, сейчас в экономике страны наблюдаются сильные дезинфляционные тенденции, поэтому инфляция будет замедляться, несмотря на денежно-кредитную политику Банка России.

Министр добавил, что в текущем году его ведомство незначительно скорректирует прогнозы по курсу рубля и цене на нефть. В весеннем прогнозе был заложен доллар по 66 руб. и нефть по 63,4 доллара за баррель. Пересмотр этих цифр будет минимальным, сказал Орешкин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что высокая кредитная нагрузка россиян приведет к большим проблемам уже через два года. "Давайте не увеличивать проблему и не отодвигать проблему, по нашим оценкам, в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем", - заявил Максим Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, в конце минувшего года платежи по кредитам у трети заемщиков превышали половину от их месячного дохода. За год объем долгов вырос на 1,8 триллиона рублей.

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