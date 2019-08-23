Майские указы Путина по зарплате "тянут" лишь четыре региона

Всего четыре региона России в этом году достигли уровня "бюджетных" зарплат, которого были обязаны добиться согласно "майским" указам Владимира Путина, передает РБК.

Имеются в виду Ленинградская и Пензенская области, Алтай и Чечня. В других субъектах до целевого показателя не дотягивает минимум одна из категорий.

Майские указы были приняты в 2012 году. Согласно им средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала должны были быть не меньше 100% от среднего показателя зарплаты по региону, а врачей, педагогов вузов и научных работников — 200%. Какой-либо процент допустимой погрешности при этом не указан.

Самый низкий уровень исполнения коснулся в итоге педагогов детсадов и яслей. Целевые значения удержали лишь шесть регионов. В целом же, по информации Росстата, до уровня "не дотянули" все медики и социальные работники.

Ранее Росстат сообщал, что просроченная задолженность по зарплатам в стране за июль составила 2,7 миллиарда рублей, поднявшись за месяц на 7,1% - 182 миллиона рублей.