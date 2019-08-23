Россельхознадзор отменил запрет на ввоз арахиса из США. Он перестанет действовать 26 августа.
На сайте ведомства сообщается, что обязательное условие для поставок - "соблюдение требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки и карантинных фитосанитарных требований".
Ввоз американского арахиса был запрещен весной 2015 года. Такое решение было обусловлено тем, что в орехах неоднократно обнаруживали превышение концентрации кадмия.
Четыре года назад повышенное содержание кадмия выявили в арахисе, ввезенном на кондитерскую фабрику "Рот Фронт".
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