В Россию вернется американский арахис

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз арахиса из США. Он перестанет действовать 26 августа.

На сайте ведомства сообщается, что обязательное условие для поставок - "соблюдение требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки и карантинных фитосанитарных требований".

Ввоз американского арахиса был запрещен весной 2015 года. Такое решение было обусловлено тем, что в орехах неоднократно обнаруживали превышение концентрации кадмия.

Четыре года назад повышенное содержание кадмия выявили в арахисе, ввезенном на кондитерскую фабрику "Рот Фронт".