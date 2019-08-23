Самые высокие зарплаты чиновников – на Ямале

Росстат проанализировал зарплаты чиновников муниципалитетов по России. Выяснилось, что больше всего они получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах.

Так, в ЯНАО зарплата чиновника на целую треть выше средней по региону, в ХМАО — на 21 тысячу рублей. Третьим оказался Севастополь, где разрыв 9%. Самыми низкими оказались зарплаты у чиновников в Псковской области и Забайкальском крае. В обоих случаях они меньше средних по региону на 11 тысяч рублей.

Что касается столиц, то в Москве средняя зарплата чиновника на 13% уступает средней по городу. В Санкт-Петербурге — на 20,6% меньше.

В целом по России чиновникам платят в среднем примерно 37 тысяч рублей. Такая зарплата на четверть уступает среднемесячной работников крупных и средних предприятий — 49,9 тыс. руб.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что средняя зарплата врачей и медработников с высшим образованием в стране составляет 79,2 тысячи рублей.

Фото: facebook.com