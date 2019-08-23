Группа "ГАЗ" предупредила своих сотрудников о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю с сокращением зарплаты из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и санкций.
Как уточняет издание "Коммерсантъ", для работников на окладе оплата будет производиться пропорционально отработанному времени, а для тех, кто работает сдельно - исходя из объема работ. В компании пояснили, что это превентивная мера, при стабилизации ситуации на рынке она не будет введена. Переход на неполную рабочую неделю позволит избежать сокращений сотрудников, а также обеспечит стабильную загрузку производства.
Эксперты обращают внимание на то, что по итогам текущего года рынок легких коммерческих грузовиков может сократиться на 15%. Негативную роль играют высокие процентные ставки, инфляция, сокращение инвестиций и отсутствие государственной поддержки. Если этот прогноз оправдается, то производство снизится почти на такую же величину, указывается в материале.
Другой проблемой стали иностранные санкции, которые также затронули "ГАЗ". Речь идет о проблемах с поставками импортных комплектующих для двигателя Evotech, отмечают источники издания.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России с 2020 могут резко вырасти цены на новые автомобили, поскольку крупных производителей лишат государственной поддержки.
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