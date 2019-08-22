Доля оплаченных кредитными картами покупок в продуктовых магазинах за шесть месяцев 2019 года выросла, составив 14% от общего числа приобретенных таким образом товаров. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт".
Как уточняет агентство "РБК", кредитными картами россияне чаще оплачивают только бытовую технику и электронику (28,3% рассрочек). Продукты питания покупают в рассрочку в наиболее крупных торговых сетях, уточняется в исследовании.
По словам старшего научного сотрудника Института социального анализа РАНХиГС Дмитрия Логинова, рост доли продуктов питания при покупках в рассрочку говорит либо о нехватке денег на еду, либо о грамотной финансовой стратегии, поскольку некоторые кредитные карты имеют беспроцентный период или скидки. Эксперты также считают, что падение реальных располагаемых доходов россиян с 2014 года в свою очередь влияет и на экономическое поведение.
Генеральный директор Frank Research Group Юрий Грибанов не видит в этой ситуации никакой проблемы. "Опция перевода кредитных средств в рассрочку является относительно новой, поэтому их держатели просто тестируют функционал в тех категориях, где чаще всего совершают покупки, а это именно продуктовые магазины", - заключил он.
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