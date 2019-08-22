Чуть меньше четверти должников микрофинансовых организаций (МФО) с просрочкой более трех месяцев составляют люди в возрасте от 25 до 30 лет. В этой возрастной группе оказалось больше всего заемщиков с "плохими долгами".
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
На втором месте - заемщики в возрасте 35-40 лет (17,9%), замыкает тройку лидеров категория от 31 до 34 лет (16,4%). Меньше всего плохих долгов приходится на заемщиков старше 51 года.
Ранее ВЦИОМ установил, что более трети российских заемщиков с трудом расплачиваются по кредитам. С 2017 года доля тех, у кого возникают сложности с возвратом займов, выросла в полтора раза. При этом доля россиян, которые без особых трудностей возвращают кредит, снизилась на 10%.
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