Планы Facebook по созданию криптовалюты вызвали опасение у ЕС

Антимонопольная служба Европейского союза проверит компанию Facebook из-за ее планов по созданию собственной криптовалюты под названием Libra. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии.

Как указывают журналисты, в ЕС опасаются, что разрабатываемый Facebook вариант платежной системы ограничит конкуренцию с точки зрения обмена информацией и использования данных пользователей. Финансовые регуляторы Евросоюза выразили сомнения в необходимости интеграции приложений Libra в WhatsApp и Messenger.

Напомним, компания Facebook планирует выпустить Libra в 2020 году. Она будет относиться к категории криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами. Новая система призвана избежать существенных колебаний стоимости Libra, чтобы ее можно было использовать для ежедневных сделок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Народный банк Китая готовится выпустить собственную криптовалюту. Об этом также сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на слова высокопоставленного сотрудника китайского финансового регулятора.

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