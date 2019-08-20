Натаниэль Ротшильд купил аэропорт в столице Молдавии Кишиневе

Натаниэль Ротшильд, представитель легендарной династии Ротшильдов, приобрел международный аэропорт Кишинева, столицы Молдавии.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Сообщается, что международный аэропорт столицы постсоветской республики произвел на Натаниэля Ротшильда "потрясающее впечатление".

Отметим, что в 2012 году американский финансово-экономический журнал Forbes оценил личное состояние Натаниэля в один миллиард долларов.

Сумма, за которую богач приобрел международный аэропорт Кишинева, не раскрывается.

Напомним, что Ротшильды — знаменитая европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения. История Ротшильдов восходит к концу 18 века. В 1816 году, после того, как император Австрийской империи Франц II пожаловал Ротшильдам баронский титул, династия стала принадлежать высшему свету австрийского дворянства.

Ранее сообщалось, что двадцать российских землевладельцев контролируют 8 миллионов гектар земли.

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