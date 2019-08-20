Жители России стали брать меньше микрозаймов

Компания "Эквифакс" опубликовала результаты исследования относительно популярности услуг МФО среди россиян. Еще в первом квартале 2016 года россияне взяли 1,536 миллиона займов, то по итогам 2018 года количество оформленных микрозаймов достигло 4,773 миллиона.

Во втором квартале 2019 года жители РФ стали брать меньше кредитов в МФО на 15,3%. Эксперты компании утверждают, что это свидетельствует об уменьшении количества займов "до зарплаты". До 2019 года количество россиян, которым ежемесячно не хватало денежных средств, росло, однако со второго квартала текущего года пошло на снижение.