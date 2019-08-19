Минэкономразвития предлагает отказаться от трассы Москва-Казань

Министерство экономического развития предлагает отказаться от строительства скоростной магистрали из Москвы в Казань. В ведомстве нашли более экономичный способ создать дорожное сообщение. Там предлагают построить скоростную магистраль до Владимира, а затем точечно отремонтировать трассу М7 Москва-Уфа.

Автодорогу М7 предлагают расширить до трех полос, а также сделать объезды Чебоксар, Нижнего Новгорода, Гороховца и Владимира. Такие меры позволят сократить расходы на реализацию проекта в два раза - с 539 до 279 миллиардов рублей. Примечательно, что на строительство новой дороги приходиться лишь 121 миллиард рублей, а остальная сумма - на реконструкцию уже существующих участков трассы.

Об этом рассказали несколько чиновник в Минэкономразвития, которые присутствовали на совещании, посвященном данному вопросу. Позднее информацию подтвердил и глава ведомства Максим Орешкин. По его словам, предложения Министерства экономического развития позволят более эффективно расходовать бюджетные средства.

Несмотря на позицию Минэкономразвития в Минтрансе и "Автодоре" выступают за строительство новой трассы до Казани. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручал проработать вопрос Минстрою. В ведомстве также заявили о необходимости строительства новой трассы.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала подробный обзор транспортной стратегии России до 2030 года. В области автодорожной инфраструктуры планируется строительство и реконструкция около 8 тысяч километров автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в том числе 3,5 тысяч километров автодорог, входящих в состав международных транспортных коридоров.

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