Украина и Белоруссия вошли в тройку крупнейших должников России

В тройку крупнейших должников Российской Федерации вошли Белоруссия, Украина и Венесуэла.

Об этом сообщает РБК.

Белоруссия задолжала России почти 8 миллиардов долларов.

Украина должна РФ около 4 миллиардов долларов. Примечательно, что Киев признает лишь долг в 610 миллионов долларов.

Сколько должна Венесуэла, не сообщается.

Всего же по меньшей мере 17 государств на сегодняшний день остаются должниками России.