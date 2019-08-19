В тройку крупнейших должников Российской Федерации вошли Белоруссия, Украина и Венесуэла.
Об этом сообщает РБК.
Белоруссия задолжала России почти 8 миллиардов долларов.
Украина должна РФ около 4 миллиардов долларов. Примечательно, что Киев признает лишь долг в 610 миллионов долларов.
Сколько должна Венесуэла, не сообщается.
Всего же по меньшей мере 17 государств на сегодняшний день остаются должниками России.
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