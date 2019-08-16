Просроченная задолженность по заработной плате в России к началу текущего месяца составила 2,7 миллиарда рублей, увеличившись за июль на 7,1% - 182 миллиона рублей. Об этом говорят данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств по сравнению с июлем выросла на 7,3% - 187 миллионов рублей. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 1,7 млн рублей и уменьшилась на 73%.
Долги по зарплате к 1 августа имелись перед 42 тысячами человек, из которых 46% - работники обрабатывающих производств, 17% - строительства, 12% - добычи полезных ископаемых, 9% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что средняя заработная плата врачей и медицинских работников с высшим образованием в России составляет 79,2 тысячи рублей.
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