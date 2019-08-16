Дмитрий Нагиев — человек, разносторонне развитый — он и спортсмен, и актер, и ведущий, да и просто хороший человек. Раньше он старался не распространяться о своей не﻿движимости и в принципе о личной жизни, но сейчас все изменилось, и теперь мы предлагаем посмотреть, как живет звезда под Питером и в Москве.