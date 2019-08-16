В июне текущего года Российская Федерация вложила в облигации Соединенных Штатов Америки 10,8 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Министерство финансов США.
Таким образом Россия продолжила тенденцию сокращения своих вложений в американские гособлигации.
На сегодняшний день объем вложений Российской Федерации по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиардов долларов. По краткосрочным же — 5,552 миллиардов долларов.
Напомним, что в течение всего минувшего года РФ значительно сокращала свои вложение в бумаги США и выбыла из списка 33 крупнейших держателей американского госдолга.
Лидерами рейтинга держателей гособлигаций США являются Япония, Китай и Великобритания.
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