Министерство труда России сократило список запрещенных для женщин профессий. Документ, действовавший еще с 2000 года, включал в себя более 450 видов работ, нынешний состоит всего из ста. Список представлен на сайте правовой информации.
Россиянки получили право занимать ряд должностей на судах, устраиваться слесарями по ремонту автомобилей, машинистами электропоездов. К числу запрещенных профессий до сих пор относятся некоторые должности на нефтяном и химическом производстве, горной добыче, металлообработке, судостроении, производстве и обслуживании летательных аппаратов.
По информации агентства РБК, в настоящее время Россия занимает 34 место в рейтинге гендерного равенства Всемирного банка, конкурируя с Угандой, Марокко и Бурунди.
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