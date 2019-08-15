В июле резко сократился экспорт грузинского вина в Россию

В июле текущего года Грузия экспортировала в Россию порядка 3,5 млн бутылок вина. Это на 27% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства вина Грузии.

"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - отмечается в сообщении.

Грузинские винные компании планируют объем закупок винограда из-за опасений, что Россия введет новые ограничения на экспорт алкогольной продукции.