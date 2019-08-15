ВЦИОМ: 51% россиян имеют непогашенный кредит

Чуть больше половины россиян (51%) имеют непогашенный кредит. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Треть опрошенных тратят на ежемесячные выплаты по кредиту от 10 до 20% своего семейного бюджета. У 13% участников опроса на выплаты по займам уходит до половины семейного дохода.

"Большинство имеющих кредитный заем заявили, что в последний год не испытывали трудностей с выплатами (66%). Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (69%) и от 45 до 59 лет (71%)", - отметили социологи.

Наиболее часто проблемы с выплатами возникают у молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. Большинство респондентов (60%) считают, что погасят задолженность без особых затруднений, иного мнения придерживаются 38% опрошенных.