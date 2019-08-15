Чуть больше половины россиян (51%) имеют непогашенный кредит. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Треть опрошенных тратят на ежемесячные выплаты по кредиту от 10 до 20% своего семейного бюджета. У 13% участников опроса на выплаты по займам уходит до половины семейного дохода.
"Большинство имеющих кредитный заем заявили, что в последний год не испытывали трудностей с выплатами (66%). Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (69%) и от 45 до 59 лет (71%)", - отметили социологи.
Наиболее часто проблемы с выплатами возникают у молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. Большинство респондентов (60%) считают, что погасят задолженность без особых затруднений, иного мнения придерживаются 38% опрошенных.
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