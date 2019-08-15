По мнению жителей большинства крупных городов России, для достойной жизни размер заработной платы должен составлять в среднем 66 тыс. рублей. Об этом говорят данные опроса, проведенного специалистами страховой компании "Сбербанк: страхование жизни".
По словам специалистов, оценки в разных регионах страны различаются, но везде превосходят размеры средней фактической зарплаты. Наиболее сильный разрыв отмечен в Махачкале (32 тыс. руб. против желаемых 63 тыс. руб.), Ульяновске (34 тыс. руб. - 65 тыс. руб.), Грозном (34 тыс. руб. - 64 тыс. руб.) и Севастополе (32 тыс. руб. - 62 тыс. руб.).
Самую высокую ожидаемую зарплату назвали в Москве, она составила почти 100 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге среднее значение оказалось на уровне 77 тыс. рублей. Наименьший размер справедливого дохода назвали жители Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани - в среднем он составил 55 тыс. руб.
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