Эксперты поинтересовались у россиян размером справедливой зарплаты

По мнению жителей большинства крупных городов России, для достойной жизни размер заработной платы должен составлять в среднем 66 тыс. рублей. Об этом говорят данные опроса, проведенного специалистами страховой компании "Сбербанк: страхование жизни".

По словам специалистов, оценки в разных регионах страны различаются, но везде превосходят размеры средней фактической зарплаты. Наиболее сильный разрыв отмечен в Махачкале (32 тыс. руб. против желаемых 63 тыс. руб.), Ульяновске (34 тыс. руб. - 65 тыс. руб.), Грозном (34 тыс. руб. - 64 тыс. руб.) и Севастополе (32 тыс. руб. - 62 тыс. руб.).

Самую высокую ожидаемую зарплату назвали в Москве, она составила почти 100 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге среднее значение оказалось на уровне 77 тыс. рублей. Наименьший размер справедливого дохода назвали жители Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани - в среднем он составил 55 тыс. руб.