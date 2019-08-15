ВЦИОМ: 34% заемщиков испытывают трудности при выплате кредитов

Согласно новому исследованию ВЦИОМ, за последние два года существенно возросло количество заемщиков, которые испытывают трудности с выплатой кредита. 34% россиян имеющих кредиты признались, что "с большим трудом" выплачивают платежи по займу.

Примечательно, что еще в 2017 году об этом заявляли только 22% заемщиков. По словам гендиректора фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, показатель 2019 года очень сход с теми цифрами, которые наблюдались десять лет назад. В 2009 году о больших проблемах при выплате кредитов рассказывали 37% россиян.

Если в 2017 году 28% заемщиков утверждали, что могут с легкостью выплатить кредит, то уже в 2019 году количество таких заемщиков снизилось до 19%. Доля россиян, которые не могут выплатить кредит на протяжении долгих лет остается неизменной - 4%.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему россиянам не дают кредиту и ипотеку под 2-3% годовых. Об этом нашему изданию рассказал директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин.

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