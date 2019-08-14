Польша требует повысить цену транзита газа из РФ через свои территории

Польша намерена требовать повышения цены транзита газа из Российской Федерации через свои территории.

Об этом новостному порталу Bloomberg рассказал представитель правительства Польши по вопросам стратегической инфраструктуры Петр Наимский.

По словам специалиста, Варшава потребует повысить цену транзита российского газа через свои территории по истечению действующего контракта с "Газпромом".

"Это вопрос бизнеса", — пояснил Наимский новостному порталу Bloomberg.

Петр Наимский заявил, что текущие тарифы "практически равны нулю". Представитель правительства Польши по вопросам стратегической инфраструктуры отметил, что речь идет о сумме в 21 миллион злотых, или 5,4 миллион долларов.

Напомним, что действующий контракт на транзит российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" истекает в следующем году. Данный трубопровод проходит по территориям Российской Федерации, Белоруссии, Польши и Германии.

Ранее стало известно, что Польша требует от Германии 1 триллион долларов компенсации за ущерб в годы Второй мировой войны.

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