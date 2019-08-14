В 15 российских регионах все еще действует режим ЧС из-за паводков и засухи, которые уже нанесли аграриям убытки в 11 миллиардов рублей. Аналитики утверждают, что пивоваренная отрасль попала в группу риска.
Валовый сбор ячменя по итогам года может упасть на 10-20%, что может привести к серьезному дефициту. Более того, региональные власти утверждают, что оставшийся урожай ячменя может не отвечать многим требованиям к производству пивной продукции.
Из-за погодных проблем многие сельскохозяйственные предприятия не могу нормально собирать урожай. Например, в Удмуртии удалось собрать только 2% урожая из плана, хотя на сегодня аграрии должны были собрать около 30% урожая.
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