Власть не будет дотировать регионы с проблемами в мусорной реформе

На сегодняшний день необходимости выделить дотации регионам, в которых "буксует" мусорная реформа, не видно.

Об этом заявил глава Министерства природы и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, сообщает ТАСС.

Напомним, что новая система обращения с отходами стартовала в стране в январе текущего года.

"Заливать деньгами территории", признался Дмитрий Кобылкин, "покрывая чье-то разгильдяйство", ему бы не хотелось. Необходимо, считает глава Минприроды РФ, помогать регионам через финансовые инструменты. Отмена НДС для региональных операторов, например, уверен Кобылкин, исправит ситуацию.

Ответственность за работу региональных операторов, заявил глава российского ведомства, несут губернаторы.

В переходе на новую систему обращения с мусором есть и подвижки рассказал Дмитрий Кобылкин. Рынок по переработке мусора удалось декриминализовать, отметил глава Минприроды РФ. Благодаря этому, поясняет Кобылкин, государство получает налоги от рынка в объеме, который позволит рефинансировать средства на продолжение реформы.

Суд Грозного недавно списал с населения Чечни долг за использование природного газа в размере 9 миллиардов рублей.

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