МФО могут разрешить выдавать наличные в кассах

Банк России может разрешить микрофинансовым организациями выдавать займы наличными в кассах, где присутствует денежная масса. Соответствующий документ появился на сайте ЦБ.

Другими словами, регулятор может разрешить использование возвращаемых средств в кассы, а также уплаченные по ним проценты для выдачи новых займов. Однако ЦБ планирует ввести ограничение. МФО смогут выдавать займы наличными не более 50 тысяч рублей за раз.