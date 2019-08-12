Банк России может разрешить микрофинансовым организациями выдавать займы наличными в кассах, где присутствует денежная масса. Соответствующий документ появился на сайте ЦБ.
Другими словами, регулятор может разрешить использование возвращаемых средств в кассы, а также уплаченные по ним проценты для выдачи новых займов. Однако ЦБ планирует ввести ограничение. МФО смогут выдавать займы наличными не более 50 тысяч рублей за раз.
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