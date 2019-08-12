Bloomberg: Центробанк Китая намерен выпустить собственную криптовалюту

Народный банк Китая готовится выпустить собственную криптовалюту. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова высокопоставленного сотрудника китайского финансового регулятора.

По его словам, Центробанк КНР работал над этим вопросом еще с зимы прошлого года и сейчас криптовалюта "близка к выпуску". При этом конкретных сроков собеседник агентства не уточнил.

Напомним, в 2017 году Китай запретил первичное размещение "токенов" (монет) и сделки между юанем и биткоином. К настоящему времени в стране закрыто 88 криптовалютных бирж. Между тем в Китае на конец 2017 года располагалось около 80% майнинговых мощностей мира.

В текущем году Народный банк КНР не признал криптовалюты платежным средством из-за их ненадежности. Быстрое распространение цифровых денег может привести к непредсказуемым последствиям на финансовом рынке, посчитали представители китайского ЦБ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в январе 2019 года золотовалютные запасы Китая увеличились на 10 тонн - это является первым заявленным увеличением китайского денежного золотого запаса с октября 2016 года.

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